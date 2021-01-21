МИРОВОЙ спорт все больше приобретает политическую окраску, и если так пойдет дальше, то между двумя этими совершенно полярными и несовместимыми по своей сути явлениями будет вполне уместно ставить знак «равно». О том, что спорт сегодня совсем не мир, как утверждал когда‑то инициатор возрождения и проведения Олимпиад в их современном формате барон Пьер де Кубертен, еще раз заставило убедиться решение Международной федерации хоккея, которая в понедельник под явным и неприкрытым политическим давлением приняла крайне непопулярное решение — лишила Минск права принять у себя чемпионат мира. Первенство в конце мая — начале июня столица Беларуси должна была проводить совместно с Ригой.







Талисман чемпионата поможет сборной Беларуси занять достойное место.







На церемонию открытия XV летних Паралимпийских игр — 2016 в Рио‑де-Жанейро белорус Андрей Фомочкин вышел с российским флагом, поддержав тем самым незаконно лишенных аккредитации российских паралимпийцев.







Минск с нетерпением ждал весны и нового праздника хоккея, к которому уже сейчас готово все и практически полностью: от логистической составляющей, до гостиничного фонда, транспорта, питания и, конечно, безопасности. Как зрителей и туристов, так и участников с официальными лицами. В недавней нашумевшей программе «Действующие лица с Наилей Аскер‑заде» на телеканале «Россия 1» Президент Беларуси Александр ­Лукашенко высказался по поводу чемпионата мира и угрозы его отмены в Минске недвусмысленно и ясно:И это действительно так. И белорусы, и россияне наверняка помнят май 2014 года, когда Минск впервые в своей истории стал хозяином чемпионата мира по хоккею. Сборная Россия тогда буквально всех влюбила в себя своей яркой игрой и в великолепном стиле выиграла золотые медали. Если помните, в тот период на Беларусь тоже шел жесткий накат со стороны западных политиков, но чемпионат удалось отстоять. И город цвел, шумел веселым интернациональным многоголосьем, пиво и радость лились рекой, а все спорные моменты решались исключительно на хоккейной площадке. В Беларуси вообще умеют организовывать шикарные спортивные фестивали, от которых все остаются в восторге. В этом ряду, например, прекрасным примером могут служить и II Европейские игры, которые Минск с размахом провел летом 2019 года: атмосферой драйва, спорта и хорошего настроения прониклись тогда все.В последнее время в Беларуси было построено много ледовых дворцов, развитию хоккея в стране уделяется большое внимание — эту игру здесь любят и понимают. Не удивительно, что чемпионат мира — 2014 гости, участники и болельщики из разных стран до сих пор считают одним из лучших в истории, воспоминания остались исключительно положительные. Две главные площадки того первенства («Минск‑Арена», на которой в чемпионате Континентальной хоккейной лиги свои матчи проводит минское «Динамо» и которая даже в период коронавируса отнюдь не пустует, а также «Чижовка‑Арена», раздевалки и подтрибунную инфраструктуру которой хоккейные специалисты называют одними из самых современных и комфортных в мире) и сейчас в строю и полном порядке. Хоть сегодня они готовы были впустить в свои недра шумную толпу болельщиков, но поглотившие спорт политические дрязги лишили Беларусь спортивного праздника.Возмущение явно политически ангажированным решением ИИХФ поднялось не только в Беларуси, но и в России. Друг, как известно, познается в беде, и за братскую поддержку болельщики Беларуси говорят россиянам спасибо. Что такое агрессивный прессинг в спорте и политике, Россия прекрасно знает (такого наката не испытывает ни одна другая страна в мире), а потому чувства белорусов им наверняка понятны. К слову, в Беларуси тоже всегда поддерживают своего восточного соседа и искренне переживают за сборную России на всех международных стартах. Так было и на чемпионате мира — 2014 в Минске, когда в финальном матче против финнов 15‑тысячная арена в один голос гнала «красную машину» к воротам соперника, так случилось и в 2016‑м, когда во время церемонии открытия Паралимпийских игр в Рио‑де‑Жанейро член белорусской делегации в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России возможности выступать под собственными государственными символами достал и развернул флаг России.На чемпионате мира по хоккею, который не состоится в Минске, но все равно пройдет (в Латвии и, возможно, какой‑то другой стране), команда Беларуси, конечно, выступит. Белорусов не сломаешь — многие пробовали, но неизменно обламывали зубы. Белорусская сборная свою силу и свою правду будет отстаивать на площадке и попытается сделать это так, чтобы запомнилось многим. Сборной России, к слову, тоже есть что доказывать мировому сообществу: команде запрещено играть под своим флагом, использовать гимн и даже иметь на форме надпись родной страны. Таковы нынче правила в спорте и в хоккее, которые диктует политика. Но от этого мощь русского хоккея не станет меньше, скорее наоборот. Как сказал легендарный хоккеист и тренер Вячеслав Быков: «Они думают, что победят... Ни в коем случае! Мы еще будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта!»