«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе

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Председатель Езерского сельсовета Зоя Рижкова рассказала, что люди до сих пор не могут отойти от печальных новостей:Один из сельчан-спасателей - Денис Заброда - рассказывает, что на водоеме находились четверо друзей. Двое мальчишек, оставшихся на берегу, пытались помочь пострадавшим. А когда поняли, что бессильны, позвонили взрослым. «Когда получил тревожный сигнал, немедленно помчался на озеро, - поведал нам Денис Заброда. - Отломал палку и начал вытаскивать парня, тот был в сознании».Еще один из тех, кто спасал, Никита Шиматков, поделился подробностями ЧП:Сотрудники МЧС подоспели через несколько минут после вызова. Они же и вытянули второго мальчишку без сознания, провели все реанимационные действия, но было поздно. В Могилевском областном управлении МЧС подобных случаев здесь не регистрировали давно. Официальный представитель областного управления МЧС Инесса ЕЛФИМОВА напоминает:Выживший подросток находится в Чериковской ЦРБ, его госпитализировали с переохлаждением. Сейчас идет на поправку.