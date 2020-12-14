«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе

В агрогородке Езеры Чериковского района жители спасли одного из двух тонувших ребят. Вечером двое 15-летних подростков отправились на озеро Верхнее, однако тонкий лед не выдержал мальчишек, и они начали тонуть. Одного из них спасли местные жители, второго сотрудники МЧС нашли уже мертвым.
Фото носит иллюстративный характер
Председатель Езерского сельсовета Зоя Рижкова рассказала, что люди до сих пор не могут отойти от печальных новостей:
- Мальчики очень хорошие, из замечательных семей. Как так вышло, что они пошли на водоем, непонятно. Один из тех, кто выжил, учится в специализированной школе по биатлону, погибший мальчик занимался художественной самодеятельностью. Хорошо, что подоспели езерчане, спасли из ледяной воды парня.
Один из сельчан-спасателей - Денис Заброда - рассказывает, что на водоеме находились четверо друзей. Двое мальчишек, оставшихся на берегу, пытались помочь пострадавшим. А когда поняли, что бессильны, позвонили взрослым. «Когда получил тревожный сигнал, немедленно помчался на озеро, - поведал нам Денис Заброда. - Отломал палку и начал вытаскивать парня, тот был в сознании».
Еще один из тех, кто спасал, Никита Шиматков, поделился подробностями ЧП:
- Лед на озере не везде был тонкий. Сельчане зимой часто катаются там на коньках. Как мы поняли, та часть льда, где мальчишки провалились, тоньше, но в целом озеро было замерзшим. Первого услышали по крикам, вытащили, а второго не видели. Наверное, наглотался воды и ушел под лед. Потом, когда приехали спасатели, заметили его красную куртку и поняли, где он.
Сотрудники МЧС подоспели через несколько минут после вызова. Они же и вытянули второго мальчишку без сознания, провели все реанимационные действия, но было поздно. В Могилевском областном управлении МЧС подобных случаев здесь не регистрировали давно. Официальный представитель областного управления МЧС Инесса ЕЛФИМОВА напоминает:
- Не стоит пренебрегать собственной безопасностью и выходить на лед, пока он тонкий. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был охлажден до такой степени, что невозможно восстановление его жизненно важных функций.
Выживший подросток находится в Чериковской ЦРБ, его госпитализировали с переохлаждением. Сейчас идет на поправку.
Опубликовано:
487
«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК