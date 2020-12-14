Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе

«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе

В агрогородке Езеры Чериковского района жители спасли одного из двух тонувших ребят. Вечером двое 15-летних подростков отправились на озеро Верхнее, однако тонкий лед не выдержал мальчишек, и они начали тонуть. Одного из них спасли местные жители, второго сотрудники МЧС нашли уже мертвым. 

Фото носит иллюстративный характер

Председатель Езерского сельсовета Зоя Рижкова рассказала, что люди до сих пор не могут отойти от печальных новостей:

- Мальчики очень хорошие, из замечательных семей. Как так вышло, что они пошли на водоем, непонятно. Один из тех, кто выжил, учится в специализированной школе по биатлону, погибший мальчик занимался художественной самодеятельностью. Хорошо, что подоспели езерчане, спасли из ледяной воды парня. 

Один из сельчан-спасателей - Денис Заброда - рассказывает, что на водоеме находились четверо друзей. Двое мальчишек, оставшихся на берегу, пытались помочь пострадавшим. А когда поняли, что бессильны, позвонили взрослым. «Когда получил тревожный сигнал, немедленно помчался на озеро, - поведал нам Денис Заброда. - Отломал палку и начал вытаскивать парня, тот был в сознании».

Еще один из тех, кто спасал, Никита Шиматков, поделился подробностями ЧП:

- Лед на озере не везде был тонкий. Сельчане зимой часто катаются там на коньках. Как мы поняли, та часть льда, где мальчишки провалились, тоньше, но в целом озеро было замерзшим. Первого услышали по крикам, вытащили, а второго не видели. Наверное, наглотался воды и ушел под лед. Потом, когда приехали спасатели, заметили его красную куртку и поняли, где он.
    
Сотрудники МЧС подоспели через несколько минут после вызова. Они же и вытянули второго мальчишку без сознания, провели все реанимационные действия, но было поздно. В Могилевском областном управлении МЧС подобных случаев здесь не регистрировали давно. Официальный представитель областного управления МЧС Инесса ЕЛФИМОВА напоминает:

- Не стоит пренебрегать собственной безопасностью и выходить на лед, пока он тонкий. Нужно учитывать, что в ледяной воде достаточно провести несколько минут, чтобы организм был охлажден до такой степени, что невозможно восстановление его жизненно важных функций. 

Выживший подросток находится в Чериковской ЦРБ, его госпитализировали с переохлаждением. Сейчас идет на поправку. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
«Надо народ воспитывать». Газманов поддержал Басту после скандала с концертом в Ледовом
Трамп поздравил США с первой прививкой от коронавируса
Во время общественной приемной в Лиозно обсуждались платные дороги, соцсети и декретный отпуск
В Беларуси повышаются тарифы на ж/д перевозки пассажиров и багажа
В Правительстве рассказали, на что будет сделан упор в сельском хозяйстве в предстоящей пятилетке
«Лед не везде был тонкий. Сельчане часто катаются там на коньках». Разузнали подробности трагедии в Чериковском районе
Зимняя коллекция Lacoste, мини-сумки Louis Vuitton и пушистые кроссовки от Adidas: что нового произошло в моде за неделю
Рекордное количество спортсменов и тренеров станут стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2021 году
Аналитик БИСИ: 80% белорусов считают, что пропаганда фашизма должна преследоваться по закону
В столице торжественно открыли 20-ю городскую поликлинику после капитального ремонта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США
Литовский журналист: героизация нацизма в Литве имеет очень большие объемы
В Жлобинском районе прошла акция "Память сердца"
Российский ученый: агрессивное меньшинство с флагами коллаборационистов в Минске не может не вызывать возмущения
«Сельская газета»: 100 лет пашем и пишем вместе - фильм к юбилею
Лакиза: научная работа по сохранению исторической памяти ведется в огромных масштабах
В пункте пропуска «Козловичи» задержали две тонны сыра и хамона, которые везли нелегально из Дании в Россию
В Беларуси наблюдаются сбои в работе сервисов Google и YouTube
В Гомельской области назван район, где содержание цезия-137 в грибах в ноябре превысило норму в 158 раз
Субботин: речь о закрытии части сахарных заводов в Беларуси не идет
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Жемайтия. Гомер. Тугие паруса
Больше 200 пациентов после ковидной пневмонии приняла во вторую волну больница спелеолечения в Солигорске
В Брестской области в течение суток угнали два авто и бус
В Лунинецком районе сельчанин трагически погиб по пути с похорон
Стали известны пары 1/16 финала Лиги Европы
Субботин: Беларусь наращивает экспорт продукции в Китай
Диетолог перечислила вредные свойства оливье
Предприниматель из Могилева брал в долг крупные суммы, а возвращать отказывался
Вход и выход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости открыты
Союзные парламентарии обсудили внешнеполитическую деятельность
Вход на станцию метро «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости временно закрыт
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
По итогам года экспорт сельскохозяйственной продукции ожидается на уровне 5,7 миллиарда долларов
В Минске и Минской области заработал единый колл-центр по водоснабжению
БУТБ проведет первые специализированные экспортные торги для китайского рынка 15 декабря
«Барселона» – ПСЖ, «Атлетико» – «Челси» и еще шесть пар. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось
"Гомельтранснефть Дружба" провела плановый ремонт объектов на магистрали Мозырь – Брест
Парикмахер рассказала, какие маски для волос стоит использовать зимой
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321 человек
Мир за выходные: новый союз штатов внутри США, марши во Франции и очередной конфликт в Нагорном Карабахе
Субботин позитивно оценивает деятельность интеграционных структур в Витебской области
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
Девочку, которую полгода держали в шкафу на Урале, выписали из больницы
Беларусь и Египет намерены содействовать росту туристических потоков между двумя странами
Протрезвел и удивился: в Дубровно будут судить программиста банка
Авторы
СКАНИРУЙТЕ