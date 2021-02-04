Интересно, а врут ли на телеканале «Евроньюс»? На днях в одном из сюжетов там сказали, что в Египте официально насчитывается 60 тысяч политических заключенных. Ужас! А люди, которые 10 лет назад выходили на митинги, с гиканьем швырялись камнями, устраивали поджоги и хаос, в невероятном экстазе свергали стабильный и понятный режим Хосни Мубарака, плакали и жаловались, что в стране настал форменный тоталитарный коллапс, что к власти пришли тираны и закрутили гайки так, что дышать стало трудно, а свободно мыслить вообще невозможно. При этом в январе в Египте преспокойно прошел чемпионат мира по гандболу — никто даже не думал его забирать и куда‑то переносить. Более того, Беларусь лишили предолимпийского первенства планеты по современному пятиборью, которое должно было стартовать в июне, и отдали его туда же — в Каир. Им можно. Там — другое.











Если вы не видите в этом конъюнктурных политических игр, то поход к окулисту вам уже не поможет — поезжайте в Киев и всё! Купите черные очки, тросточку и будете, как старик Паниковский, — великий слепой. Но даже на ощупь можно определить и легко понять, что геополитические интересы крупнейших мировых игроков за 10 прошедших лет сместились и сегодня их главная точка кипения сами знаете где — у нас под носом.А отсюда и все эти не подкрепленные никакой логикой, идущие вразрез со здравым смыслом, шитые белыми нитками и притянутые за уши решения об отмене или переносе из Беларуси международных спортивных турниров: бьют со всех сторон и палят из всех пушек.Во вторник вечером на очередном заседании Международной федерации хоккея было объявлено, что чемпионат мира в конце мая будет проведен в Латвии. Чистейшей воды неприкрытое свинство, и это понимают даже в Швейцарии. Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам заседания извиняющимся тоном давал интервью. «Белорусы — настоящие спортсмены, — говорил он, — я уверен, что они не станут бойкотировать чемпионат мира. Мне очень жаль белорусов. И я уверен, что они проявят спортивный дух и будут играть на турнире». История показательная: швейцарцу Фазелю, до конца пытавшемуся отстаивать наши интересы, белорусов жаль, а кучке засевших в Варшаве и Вильнюсе ренегатов такое решение — как счастье. Если вы здесь тоже ничего не видите, а именно — предательства национальных интересов, то опять же к окулисту можете не ходить — не поможет.В то же время в выходные в «Раубичах» с блеском прошел этап Кубка мира по фристайлу. Директор Международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди остался доволен уровнем организации и приятно удивлен общей ситуацией в Беларуси: все тихо в стране, спокойно, чисто, уютно и красиво. Где мятежи, где репрессии? Хотя во время декабрьского визита Ринальди в «Раубичи» к нему, говорят, подходили Николай Козеко и Александра Романовская. Жаловались, говорили, что жмут. Вероятно, имели в виду ботинки. Потому что ответ представителя FIS оказался достойным: спорт вне политики, а со своими внутренними проблемами государство разберется само, без внешних советчиков. Одно непонятно, неужели жалобщикам стало бы легче, если бы Кубок мира из «Раубичей» перенесли?И вот Латвия теперь готовится проводить чемпионат мира по хоккею в гордом одиночестве. Имея в своем распоряжении только одну ледовую площадку, которая и в подметки не годится нашим «Минск‑Арене» и «Чижовка‑Арене». Еще какой‑то сарайчик где‑то по‑быстрому планируют соорудить. Правда, денег на это нет — ищут. Вернее, надеются, что выделит ИИХФ. Но тем тоже нужно где‑то найти. Что это будет за чемпионат, нетрудно догадаться — бардак и неразбериха. Пусть проводят. По этому поводу очень метко высказался бывший хоккеист НХЛ Дарюс Каспарайтис, который сказал: «Вообще, странно проводить чемпионат мира в такой обстановке. Лучше было перенести на год. Зачем его проводить, если, скорее всего, зрителей не будет. К тому же ни один энхаэловец не полетит в Европу. Это будет просто чушь».За что боролись, на то и напоролись.