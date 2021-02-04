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Источник: СБ Беларусь сегодня
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Как Международная федерация хоккея села в лужу

Лед, который треснул

Интересно, а врут ли на телеканале «Евроньюс»? На днях в одном из сюжетов там сказали, что в Египте официально насчитывается 60 тысяч политических заключенных. Ужас! А люди, которые 10 лет назад выходили на митинги, с гиканьем швырялись камнями, устраивали поджоги и хаос, в невероятном экстазе свергали стабильный и понятный режим Хосни Мубарака, плакали и жаловались, что в стране настал форменный тоталитарный коллапс, что к власти пришли тираны и закрутили гайки так, что дышать стало трудно, а свободно мыслить вообще невозможно. При этом в январе в Египте преспокойно прошел чемпионат мира по гандболу — никто даже не думал его забирать и куда‑то переносить. Более того, Беларусь лишили предолимпийского первенства планеты по современному пятиборью, которое должно было стартовать в июне, и отдали его туда же — в Каир. Им можно. Там — другое.


Если вы не видите в этом конъюнктурных политических игр, то поход к окулисту вам уже не поможет — поезжайте в Киев и всё! Купите черные очки, тросточку и будете, как старик Паниковский, — великий слепой. Но даже на ощупь можно определить и легко понять, что геополитические интересы крупнейших мировых игроков за 10 прошедших лет сместились и сегодня их главная точка кипения сами знаете где — у нас под носом.

А отсюда и все эти не подкрепленные никакой логикой, идущие вразрез со здравым смыслом, шитые белыми нитками и притянутые за уши решения об отмене или переносе из Беларуси международных спортивных турниров: бьют со всех сторон и палят из всех пушек.

Во вторник вечером на очередном заседании Международной федерации хоккея было объявлено, что чемпионат мира в конце мая будет проведен в Латвии. Чистейшей воды неприкрытое свинство, и это понимают даже в Швейцарии. Глава ИИХФ Рене Фазель по итогам заседания извиняющимся тоном давал интервью. «Белорусы — настоящие спортсмены, — говорил он, — я уверен, что они не станут бойкотировать чемпионат мира. Мне очень жаль белорусов. И я уверен, что они проявят спортивный дух и будут играть на турнире». История показательная: швейцарцу Фазелю, до конца пытавшемуся отстаивать наши интересы, белорусов жаль, а кучке засевших в Варшаве и Вильнюсе ренегатов такое решение — как счастье. Если вы здесь тоже ничего не видите, а именно — предательства национальных интересов, то опять же к окулисту можете не ходить — не поможет.

В то же время в выходные в «Раубичах» с блеском прошел этап Кубка мира по фристайлу. Директор Международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди остался доволен уровнем организации и приятно удивлен общей ситуацией в Беларуси: все тихо в стране, спокойно, чисто, уютно и красиво. Где мятежи, где репрессии? Хотя во время декабрьского визита Ринальди в «Раубичи» к нему, говорят, подходили Николай Козеко и Александра Романовская. Жаловались, говорили, что жмут. Вероятно, имели в виду ботинки. Потому что ответ представителя FIS оказался достойным: спорт вне политики, а со своими внутренними проблемами государство разберется само, без внешних советчиков. Одно непонятно, неужели жалобщикам стало бы легче, если бы Кубок мира из «Раубичей» перенесли?

И вот Латвия теперь готовится проводить чемпионат мира по хоккею в гордом одиночестве. Имея в своем распоряжении только одну ледовую площадку, которая и в подметки не годится нашим «Минск‑Арене» и «Чижовка‑Арене». Еще какой‑то сарайчик где‑то по‑быстрому планируют соорудить. Правда, денег на это нет — ищут. Вернее, надеются, что выделит ИИХФ. Но тем тоже нужно где‑то найти. Что это будет за чемпионат, нетрудно догадаться — бардак и неразбериха. Пусть проводят. По этому поводу очень метко высказался бывший хоккеист НХЛ Дарюс Каспарайтис, который сказал: «Вообще, странно проводить чемпионат мира в такой обстановке. Лучше было перенести на год. Зачем его проводить, если, скорее всего, зрителей не будет. К тому же ни один энхаэловец не полетит в Европу. Это будет просто чушь».

За что боролись, на то и напоролись.
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