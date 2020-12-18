На севере Каспийского моря толщина и площадь льда составила больше обычной на 30%, сообщает РИА Новости.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на юге европейской части России отмечались сильные морозы, по этой причине началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе.
Кроме того, начал замерзать север Каспийского моря.
– По оценкам, ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели, – утверждает Вильфанд.
Фото: pixabay.com
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Лед аномальной толщины зафиксирован в Каспийском море
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