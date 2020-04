Лечебный эффект имбиря и лимона сильно преувеличен – медики

Достоверных данных о лечебных свойствах таких популярных народных методов, как употребление имбиря или лимона, нет (в этом же ряду находится также чеснок и ряд других продуктов). Об этом заявила главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова.





«Я считаю, что это такая маркетинговая спекуляция», - отметила эксперт. «Нет ни одного достоверного исследования, которое подтверждает, что активное вещество имбиря или витамин C лимонов кого-то конкретно вылечили от коронавируса».

Получать тот же витамина C можно, например, из смородины, которая для нас сейчас доступна в замороженном виде. «Витамин C сохранен в ней в полном объеме, смородина вполне может составить конкуренцию лимонам, не просто конкуренцию – она лидер по содержанию витамина C», – отметила специалист. Употребление чеснока и лука тоже никто не отменял, сюда же можно включить и куркуму, квашеную капусту, брокколи, болгарский перец, добавила она.

Это все неспецифические средства профилактики. Эти продукты содержат вещества, которые помогают бороться с проявлениями инфекции (не только коронавирусной – любой вирусной), облегчают ее течение. Эти вещества в некоторой мере могут предотвратить развитие бактериальных осложнений.

ФОТО: pixabay