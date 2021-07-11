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  2. Лебедева: санкции санкциями, но отгрузка товара в Евросоюз и США - по расписанию

Лебедева: санкции санкциями, но отгрузка товара в Евросоюз и США - по расписанию

О том, действительно ли так страшны санкции для белорусского бизнеса и как воспринимают их обычные люди в «Главном эфире» на Беларусь 1 порассуждала корреспондент Ксения Лебедева. 

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- Санкции санкциями, но отгрузка товара в Евросоюз и США - по расписанию. Бобруйские предприятия подтвердили - работаем по плану, контракты все в силе. При этом готовятся новые договоры, альтернативные, для рынков, которые не ставят палки в колеса белорусскому бизнесу, - отмечает корреспондент. 

Говоря про рынок деревообработки, Ксения Лебедева подчеркнула, что спрос на дерево растет. США и ЕС ищут новые рынки для покупки древесины, продукции из нее, к этому хотят экологичное сырье - Беларусь подходит по всем критериям: 

- Сказать сейчас нет взаимоотношениям? Ну если только сама Меркель взведет курок на европейский бизнес. Ведь жесткие ограничения не работают в одну сторону. Такие настроения сегодня на всех предприятиях Беларуси - никто не бьется в истерике, потому что все знают, как жить дальше - над диверсификацией рынков работают не первый год. Это касается и Бобруйскагромаша. Контракты подтвердили с заказчиками из 20 стран, сегодня продолжают работать над диверсификацией. Что касается обязательств перед партнерами, подчеркнули, что нет никаких препятствий для их выполнения.

Видео: tvr.by
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