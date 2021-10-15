Лебедев: заседание Совета глав государств СНГ прошло четко и организованно

Об этом заявил журналистам по итогам заседания совета председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все государства СНГ готовились к проведению очередного заседания Совета глав государств в очном формате, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и по решению всех глав государств перенесли встречу в видеоформат. Заседание завершилось, и я с большим удовлетворением могу сказать, что оно прошло успешно. Хорошая подготовительная работа, проведенная в первую очередь страной-председателем Республикой Беларусь, способствовала тому, что заседание прошло четко, организованно. Об этом сказал и председатель Совета глав государств Александр Лукашенко, что мы уложились в регламент. Выступления были откровенные, концентрирующие свое внимание и на существующих проблемах, а еще важнее – на перспективах нашего взаимодействия. Прозвучало много идей, предложений. Мы внимательно изучим, проанализируем все эти предложения, подготовим соответствующий план по их реализации", – сказал Сергей Лебедев.
Председатель Исполнительного комитета отметил, что было очень важно услышать мнение глав государств, как повысить эффективность Содружества:
"Оглядываясь на прошедшие 30 лет, все говорили, что, несмотря на скептическое отношение, особенно в 90-е годы, к этой организации и ее перспективам, она подтвердила свою востребованность, – отметил он. – Востребованность в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, в сохранении и углублении гуманитарного сотрудничества, в решении многих проблем экономического характера, в укреплении экономического взаимодействия. Особенно это чувствуется в последние годы, связанные с экономическими сложностями и в мировом масштабе по борьбе с пандемией, нейтрализации санкций, которые, к сожалению, вводятся в отношении и Российской Федерации, и Республики Беларусь, в отношении других государств. Поэтому организация нужна. И сегодня все говорили о том, что эту организацию нужно не только сохранить, но и привнести новые импульсы в ее развитие. Я признателен всем главам государств за эти идеи".
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