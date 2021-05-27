Лебедев: в условиях санкций и усилившегося давления со стороны стран Запада мы вынуждены активизировать взаимодействие

Об этом Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам после встречи с Александром Лукашенко, которая состоялась накануне заседания Совета глав Правительств СНГ.
По словам Сергея Лебедева, сегодня сама жизнь побуждает к эффективной работе:
– В условиях санкций и усилившегося давления со стороны стран Запада на страны СНГ мы вынуждены активизировать наше взаимодействие, наше сотрудничество. И мы видим в этом наше спасение и выход из сложной ситуации, в которую нас вынужденно ставят западные партнеры.
По мнению исполнительного секретаря СНГ, улучшить ситуацию может углубление экономического сотрудничества между странами Содружества, активизация гуманитарных связей. Сергей Лебедев убежден, что у Беларуси, которая председательствует в этом году в СНГ, как раз есть возможность придать новый импульс взаимодействию. А такое желание у народов стран СНГ сегодня есть. Одна из перспективных отраслей для совместного развития – туризм.
– Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы не только сохранить наше сотрудничество, но и развивать его, совершенствовать, увеличивать объемы взаимных связей и их полезность, – подчеркнул Сергей Лебедев.
Он добавил, что Беларуси удается эффективно председательствовать в Содружестве, большое внимание этому уделяет и Президент.
– Для Президента важно подготовиться к осеннему заседанию Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Минске 15 октября. Сейчас уже прорабатывается повестка предстоящей встречи. Мы очень надеемся, что никакой ковид и другие обстоятельства не помешают президентам лично встретиться и откровенно поговорить о насущных проблемах в СНГ. Проблем, не скрою, хватает. Мы их осознаем, видим, но самое главное (для меня и Президента Беларуси как нынешнего председателя в СНГ) – чтобы эти экономические, внешнеполитические проблемы решались. Мы можем эти проблемы решить только вместе.
Фото: БЕЛТА
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Лебедев: в условиях санкций и усилившегося давления со стороны стран Запада мы вынуждены активизировать взаимодействие
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