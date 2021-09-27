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  2. Лебедев: в СНГ согласовывают ответные меры против вводимых Западом санкций

Лебедев: в СНГ согласовывают ответные меры против вводимых Западом санкций

Члены СНГ предпринимают совместные действия по противодействию санкциям. Об этом журналистам рассказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постпредов стран СНГ, которое сегодня проходит в штаб-квартире Содружества в Минске.

– Совместные действия уже предпринимаются, – отметил Сергей Лебедев, – идет согласование ответных мер, совместного отражения, нейтрализации негативного воздействия этих санкций. Идет тесное согласование таких действий между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, в рамках двусторонних отношений с другими государствами.



По словам председателя Исполкома СНГ, какого-то коллективного документа пока нет. Но тем не менее Сергей Лебедев подтвердил, что солидарность в противостоянии с теми государствами, которые вводят против нас санкции, проявляется.

demeshko@sb.by

 

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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