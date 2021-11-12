Лебедев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года

Одной из важных тем сегодняшнего заседания стало завершение работы над соглашением о свободной торговле услугами., - рассказал Сергей Лебедев.По его словам, сегодня на заседании Совета глав правительств стороны с удовлетворением констатировали, что эта работа практически завершена., - добавил председатель Исполнительного комитета.