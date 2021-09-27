Лебедев: реализация Договора о зоне свободной торговли в СНГ дает положительные результаты

В начале октября данный Договор отмечает свое десятилетие – он был подписан в октябре 2011 года. Сегодня в ходе заседания Совета постпредов стран СНГ участники заслушают отчет о ходе реализации Договора. О некоторых положительных результатах его реализации председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал журналистам перед началом заседания:





– Государства отказались практически от введения импортных пошлин, сняли многие ограничения во взаимной торговле, активизировав взаимную торговлю, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, многочисленные санкции, от которых в первую очередь страдают Российская Федерация и Беларусь. Но мы сообща, в том числе благодаря использованию Договора о зоне свободной торговли, сумели справиться с этими временными трудностями. Сегодня мы обсудим в рамках заседания Совета постпредов, что сделано и что еще предстоит сделать для успешной реализации этого договора.

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