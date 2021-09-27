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Лебедев: Лукашенко согласовал повестку предстоящего саммита глав государств СНГ

Повестка саммита глав государств СНГ уже утверждена и согласована с председательствующей стороной. Об этом журналистам рассказал исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постпредов стран СНГ. Он напомнил, что в этом году Председателем Совета глав государств СНГ является Президент Беларуси Александр Лукашенко: 


– Главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, как мы полагаем, станет заявление в связи с 30-летием Содружества Независимых государств.

Также, по его словам, на саммите будет обсужден ряд других вопросов, которые регламентируют сотрудничество в рамках СНГ в разных сферах: 

– Мы надеемся, что заседание Совета глав государств СНГ пройдет в очном формате. На данный момент никто из глав государств не отказался от участия в заседании в очном формате.


demeshko@sb.by 

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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