Лебедев: Лукашенко согласовал повестку предстоящего саммита глав государств СНГ

Повестка саммита глав государств СНГ уже утверждена и согласована с председательствующей стороной. Об этом журналистам рассказал исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев перед началом заседания Совета постпредов стран СНГ. Он напомнил, что в этом году Председателем Совета глав государств СНГ является Президент Беларуси Александр Лукашенко:





– Главный вопрос, который будут рассматривать главы государств, как мы полагаем, станет заявление в связи с 30-летием Содружества Независимых государств.

Также, по его словам, на саммите будет обсужден ряд других вопросов, которые регламентируют сотрудничество в рамках СНГ в разных сферах:

– Мы надеемся, что заседание Совета глав государств СНГ пройдет в очном формате. На данный момент никто из глав государств не отказался от участия в заседании в очном формате.





demeshko@sb.by