Лазуткин: на каждые санкции найдется свой обходной путь

Такую точку зрения политолог Андрей Лазуткин высказал в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Спикер раскрыл тему западных санкций в отношении Беларуси следующим образом:
– Считается, что санкции вводятся не против наших бюджетообразующих предприятий, а против неких олигархов (как это подается на Западе), которые приближены к нашему Президенту. Таким образом, они якобы давят на окружение власти, чтобы та в свою очередь оказывала давление на самого Александра Лукашенко. Но это просто калька с российской модели. В нашем случае экономика гораздо менее уязвима для такого типа давления.
Эксперт в эфире объяснил, как работает правило так называемых 50% в подпадающих под санкции компаниях. По его словам, путем простого смещения нескольких процентов капитала в фонде фирмы в сторону не находящегося под ограничениями человека можно за месяц-два «перевести на новые рельсы все санкционные списки». «На каждые санкции найдется свой обходной путь», – подчеркнул спикер.
Впрочем, совсем не факт, что он будет европейским. Министр экономики Александр Червяков, например, говорил о санкциях как о «возможности для нашей экономики посмотреть под другим углом на новые рынки, новых партнеров».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Фото: Алёна Родовская
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