Таким мнением политолог Андрей Лазуткин поделился в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Меры Украины [касательно Беларуси] очень демонстративные, – заявил эксперт. – Украинцам надо продемонстрировать некую принципиальную позицию. Давайте подумаем, зачем это делается. Недавно произошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, на которой решались многие вопросы, кроме украинского. Оказалось, что Украина сейчас никому не интересна, и никаких ключевых решений по ней принято не было. Что надо делать в этом случае? Конечно, максимально громко о себе напоминать: «Смотрите, у нас большая проблема с Беларусью, мы не можем ее решить, американские товарищи, помогите». А чтобы помогли, надо как-то подготовиться. Поэтому [со стороны украинского руководства] пошли абсолютно дурацкие претензии в отношении Беларуси.
По словам Андрея Лазуткина, Украина «находится под внешним управлением США», и ее руководство «поступает так, как приятно «шефам».
Политолог также напомнил, что Беларусь в отношении Украины «последние 5–6 лет занимала очень сдержанную позицию». «Как видим, это абсолютно не было оценено», – отметил спикер.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Фото: Алёна Родовская
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Лазуткин: меры Украины касательно Беларуси очень демонстративные
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