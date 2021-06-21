Лазуткин: меры Украины касательно Беларуси очень демонстративные

заявил эксперт. –По словам Андрея Лазуткина, Украинаи ее руководствоПолитолог также напомнил, что Беларусь в отношении Украины– отметил спикер.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.Фото: Алёна Родовская