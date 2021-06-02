Лазаревич: в Беларуси создана социально ориентированная система

Руководитель поделилась своей точкой зрения о том, какая модель воспитания детей может быть эффективна в современном обществе.– обозначила она и добавила, что дети должны чувствовать необходимость быть сопричастными к этому.Гендиректор предприятия также рассказала, что вчера, 1 июня, на «Бобруйскагромаш» были приглашены учащиеся 9-х классов бобруйских школ и дети сотрудников. Для ребят провели экскурсию, показали технику и процесс ее создания.– поделилась собеседница.Надежда Лазаревич добавила, что представители промышленных предприятий должны посещать учебные заведения и объяснять учащимся, как сделать так, чтобы завтра было лучше, чем сегодня.