Так высказалась сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.
Руководитель поделилась своей точкой зрения о том, какая модель воспитания детей может быть эффективна в современном обществе.
– Важно привить подрастающему поколению понимание, что делается в стране для существующего уровня жизни. Нужно акцентировать внимание на бесплатных детских садах и образовании. Свой вклад в это делают и крупные предприятия промышленности. В Беларуси создана система социально ориентированного государства, – обозначила она и добавила, что дети должны чувствовать необходимость быть сопричастными к этому.
Гендиректор предприятия также рассказала, что вчера, 1 июня, на «Бобруйскагромаш» были приглашены учащиеся 9-х классов бобруйских школ и дети сотрудников. Для ребят провели экскурсию, показали технику и процесс ее создания.
– Из сорока юных гостей трое сказали, что хотят вернуться на завод. Это уже маленькая победа, так как до экскурсии, живя в Бобруйске, они не понимали, как живет наше предприятие, – поделилась собеседница.
Надежда Лазаревич добавила, что представители промышленных предприятий должны посещать учебные заведения и объяснять учащимся, как сделать так, чтобы завтра было лучше, чем сегодня.
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Лазаревич: в Беларуси создана социально ориентированная система
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