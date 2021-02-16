Лазаревич об информационной войне: ребенка нужно уберечь от негативного влияния интернета

– Ребенка нужно загрузить так, чтобы у него не было времени сидеть в интернете. Есть ведь спортивные секции. Например, руководитель ДОСААФ говорит: "Давайте детей, мы будем учить их летать, мы будем учить их каким-то другим интересным событиям в жизни". У ребенка ведь, к сожалению, нет дополнительных уроков. Пришел из школы, сделал задания, вошел в интернет, поиграл в игру – и все. Считаю, что необходимо занимать детей по полной программе, чтобы у них не было желания выйти на ту же улицу (для участия в протестах. – Прим. ред.), – сказала Надежда Лазаревич.



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– Мы ответственны за детей. Не только учителя, но еще родители, а также те, кто входит в такие структуры, как "Белорусский союз женщин", «Белая Русь», «Белорусский республиканский союз молодежи» и другие, – резюмировала специалист.





Эксперт добавила, что кроме информационной войны существуют и другие проблемы: детский алкоголизм и раннее взросление. Еще и по этой причине важно оградить малышей от нежелательного контента в интернете.