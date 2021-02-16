Лазаревич о придании нового статуса ВНС: нужен альтернативный орган, который будет принимать совместные решения

Эксперт отметила, что ВНС действительно можно сделать конституционным органом., – сказала Надежда Лазаревич.Вместе с тем специалист подчеркнула, что в новом органе может и не быть такого количества людей, которое принимало участие во Всебелорусском собрании. Именно поэтому Надежда Лазаревич считает, что ВНС должен стать конституционным органом, однако не в таком глобальном формате.