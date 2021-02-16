Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», член Президиума ОО «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» высказалась о предложениях, сделанных в ходе работы VI Всебелорусского собрания.
Эксперт отметила, что ВНС действительно можно сделать конституционным органом.
– Это хорошее предложение. Сейчас же много говорят о том, что Глава государства единолично принимает решения, хотя это неправда. Те, кто немножечко ближе к каким-то ответственным решениям, это знают. Любое решение, которое принимает Глава государства, заранее подготовлено и обдумано. Президент много совещается, самостоятельно изучает вопросы. Впопыхах глобальное для страны решение никогда не принимает. Поэтому и идет такое давление на Главу государства. Он говорит о том, что нужен альтернативный орган, который будет совместно принимать решения, – сказала Надежда Лазаревич.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что в новом органе может и не быть такого количества людей, которое принимало участие во Всебелорусском собрании. Именно поэтому Надежда Лазаревич считает, что ВНС должен стать конституционным органом, однако не в таком глобальном формате.
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Лазаревич о придании нового статуса ВНС: нужен альтернативный орган, который будет принимать совместные решения
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ