Пользователи TikTok предложили любителям готовить альтернативный способ использования решетки для духовки, который значительно упрощает жизнь.
Обычно решетку для духовки белорусы используют в качестве подставки для маленького противня или различных форм для запекания. Однако основная ее функция – гриль. Предполагается, что на решетку кладется мясо или рыба, а под нее ставится противень с овощами, на которые сверху будет стекать сок.
Впрочем, есть еще один лайфхак для использования решетки. Он пригодится скорее за завтраком и подойдет большим семьям. Не будем держать интригу: речь о тостах. Оказывается, большую порцию жареного хлеба удобно запекать именно при помощи решетки. Делается это так: сначала ставите в духовку застеленный пергаментом противень, чуть повыше укладываете решетку. А потом вставляете ломтики хлеба в ниши решетки. Так будущие тосты пропекутся равномерно и при этом точно не упадут.
Фото: pixabay.com
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Лайфхак из TikTok: альтернативный способ использования решетки для духовки
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