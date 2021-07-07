Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, передает РИА Новости.
– Мы следим за событиями в Афганистане: обстановка ухудшается, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, – уточнил глава ведомства.
Лавров добавил, что Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.
Москва, как отметил Лавров, сделает все, чтобы подавить любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
Представители секретариата ОДКБ накануне побывали на участке границы, оценили ситуацию и будут информировать об этом постоянный совет организации.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и организовали наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.
Фото: ria.ru
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Лавров заявил об ухудшении ситуации в Афганистане
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