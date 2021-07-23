Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что западные страны стремятся расшатать ситуацию вокруг России. В ход идут в том числе и фейки, передает РИА Новости.
- Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией. Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы" на площадке "ЕР", - обратил внимание глава МИД РФ.
От также отметил, что россию и территории вокруг федерации пытаются осваивать военным и экономическим образом.
- (Они хотят. — Прим. ред.) окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран, — сказал дипломат.
Вместе с тем Сергей Лавров уточнил, что данная линия Запада четко отслеживалась в Украине, а в последнее время методики цветных революций попытались применить по отношению к Беларуси. Также, считает дипломат, США и страны Евросоюза развернули геополитическую борьбу за Молдавию, не гнушаясь открытой пропагандой, которая развернулась в период предвыборной кампании.
- Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье, — резюмировал глава МИД.
Фото: БЕЛТА
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Лавров: Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности
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