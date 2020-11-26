Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами по итогам очередного совместного заседания коллегии МИД Беларуси и России под руководством глав внешнеполитических ведомств.
По словам министра, на коллегии отметили многочисленные факты грубого вмешательства США и отдельных европейских столиц, следующих в американском фарватере, во внутренние дела суверенных государств.
– Продолжают использоваться грязные методы "цветных революций", включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации. Мы видим, насколько эти методы применяются по отношению к Республике Беларусь. Нам это не безразлично. Беларусь – наш союзник, стратегический партнер. Белорусы – братский нам народ, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной. На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа, – обратил внимание Сергей Лавров.
Он отметил мудрость и взвешенность белорусского народа, который в состоянии разобраться без подсказок извне:
– Очевидно, что нормализации обстановки пытаются помешать. Тому примеров много: и стремление радикализировать так называемых протестующих, и призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат в том числе из-за границы.
Сергей Лавров сообщил, что в связи с этим на коллегии дополнительно проработали весь спектр отношений, пути защиты интересов каждой из стран и Союзного государства.
Дипломат высоко оценил доверительность и товарищескую обстановку, в которой прошло заседание.
Фото: БЕЛТА
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Лавров уверен, что конституционная реформа будет способствовать стабилизации ситуации в Беларуси
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