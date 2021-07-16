Лавров: ситуация в Афганистане стремительно деградирует

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РИА Новости

, - заявил он на пленарном заседании конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".Лавров связал происходящее с выводом американских войск из республики.По его словам, есть риски "перетока нестабильности в соседние государства". Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.Лавров подчеркнул, что Москва выступает не только за активный диалог между сторонами конфликта, но и за расширение переговорных форматов.