Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, передает БЕЛТА.
– Мы уже активно продвигаем диалог по этой теме (формированию Большого евразийского партнерства) в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и со странами АСЕАН, – сказал Сергей Лавров.
Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы к проекту подключились все страны континента. При этом Сергей Лавров добавил, что между Евразийской экономической комиссией и Еврокомиссией уже стартовали контакты на техническом уровне. Сообщается, что они стали стартовым пунктом для начала серьезной работы.
Кроме того, глава российского МИД уточнил, что смена экономического уклада, которая связана с цифровизацией человеческой деятельности, требует сложения усилий, а не попыток затевать геополитические игры "с нулевой суммой".
– Мы убеждены, что в наших общих интересах не допускать появления новых, абсолютно ненужных разделительных линий в новых областях экономической деятельности, – подытожил Сергей Лавров.
Фото: БЕЛТА
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Лавров: Россия продвигает диалог по формированию Большого евразийского партнерства в рамках ЕАЭС, ШОС и АСЕАН
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