Российская сторона рассчитывает, что проходящая в Беларуси конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг белорусского государства. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Об этом информирует БЕЛТА.
"Мы были признательны Владимиру Макею за информацию о ходе конституционной реформы в Республике Беларусь, - сказал российский министр иностранных дел. - Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции. Обозначены временные параметры проведения этой работы".
"Мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Беларуси и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны", - отметил Сергей Лавров.
Фото: МИД
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Лавров: рассчитываем, что конституционная реформа положит конец спекуляциям вокруг Беларуси
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