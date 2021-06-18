Лавров проинформировал Беларусь и другие страны СНГ об итогах российско-американского саммита

Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал накануне министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и страны СНГ об итогах прошедшего в Женеве российско-американского саммита. Об этом Сергей Лавров сообщил сегодня в Москве на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, сообщает БЕЛТА.
По словам главы российского МИД, накануне на встрече в узком составе Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили актуальные задачи, которые поставлены президентами двух государств перед внешнеполитическими ведомствами.
"У нас, как я понимаю, есть общее видение, как продвигаться по всем направлением, включая интеграционные вопросы, включая внешнеполитическую координацию в весьма непростой обстановке в сегодняшнем мире", – сказал Сергей Лавров.
Руководитель российского МИД также подчеркнул, что накануне прошла встреча с участием глав МИД двух стран и послов стран СНГ в РФ.
"Обсудили ключевые вопросы, изложили наши оценки саммита, который состоялся позавчера в Женеве между президентами Путиным и Байденом", – обозначил Лавров.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве: лидеры двух государств общались более трех с половиной часов.
Фото из архива БЕЛТА
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