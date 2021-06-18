Лавров: проблем с консульским доступом к Сапеге нет

Никаких проблем с консульским доступом к задержанной в Беларуси российской гражданке Софии Сапеге нет. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, информирует БЕЛТА.
"Мы затронули некоторые чувствительные моменты, – обозначил Сергей Лавров. – Владимир Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Беларуси российскими гражданами, имею в виду Софию Сапегу, Егора Дудникова".
"Проблем с консульским доступом не имеется, и мы надеемся, что эта ситуация будет в скором времени разрешена", – отметил руководитель внешнеполитического ведомства России.
Фото: МИД
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