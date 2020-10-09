Лавров: ответственные члены ЕС против сжигания мостов в отношениях с Беларусью

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По словам главы МИД России, в Евросоюзе сосуществуют две тенденции в отношении того, как относиться к ситуации в Беларуси., – сказал он., – указал Сергей Лавров., – продолжил он.Глава МИД России напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения конституционной реформы в стране., – подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.