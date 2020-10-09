Лавров: ответственные члены ЕС против сжигания мостов в отношениях с Беларусью

Большинство ответственных и серьезных членов Евросоюза выступают против того, чтобы сжигать мосты в отношениях с Беларусью. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает БЕЛТА.
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По словам главы МИД России, в Евросоюзе сосуществуют две тенденции в отношении того, как относиться к ситуации в Беларуси. "Первая тенденция всячески подпитывается странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая, – сказал он. – Эти страны явно движимы искушением, и достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Беларусь от России. Таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство".
"Другая тенденция, которую продвигают ответственные, серьезные государства, заключается в том, что ЕС не следует повторять те ошибки, которые были совершены в отношении Украины", – указал Сергей Лавров. – "Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы, – продолжил он. – Поэтому ЕС принимает заявления, которые достаточно обтекаемы, в них явно чувствуется, что между этими двумя тенденциями есть такое молчаливое пока большинство, которое очень не хочет сжигать мосты и делать какие-то заявления, которые не смогут потом реализоваться".
Глава МИД России напомнил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения конституционной реформы в стране. "Это хорошая возможность наладить общенациональный диалог, в ходе которого все слои белорусского общества могут договориться о том, как они хотят дальше развивать свое государство, свою нацию", – подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.
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Лавров: ответственные члены ЕС против сжигания мостов в отношениях с Беларусью
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