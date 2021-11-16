Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

отметил Сергей Лавров.Он также добавил, что одна из задач, которую решает польская сторона, – недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.По словам главы МИД РФ, Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение. Сергей Лавров подчеркнул, что во время средиземноморской волны беженцев, балканской волны беженцев ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально.– сообщил Сергей Лавров.