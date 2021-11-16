Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

Действия польских пограничников в отношении беженцев на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
– Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси – это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают, – отметил Сергей Лавров.
Он также добавил, что одна из задач, которую решает польская сторона, – недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.
По словам главы МИД РФ, Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение. Сергей Лавров подчеркнул, что во время средиземноморской волны беженцев, балканской волны беженцев ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально.
– В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение, – сообщил Сергей Лавров.