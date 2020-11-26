Об этом журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, одна из обсуждаемых у Главы государства тем – отношения Беларуси и России с западными партнерами: ЕС, США, членами НАТО:
– Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают. Принимаются документы «о продвижении демократии», такой уже есть по России. Сейчас такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Мы воспринимаем это спокойно: у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и правительств.
Сергей Лавров также добавил, что в ходе встречи был в очередной раз подтвержден курс на укрепление двусторонних союзнических связей во всех областях. Речь шла также о внешнеполитическом сотрудничестве, о том, как реализуется Программа совместных внешнеполитических действий на 2020–2021 годы. Говорили и о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и предстоящем председательстве Беларуси в СНГ.
Фото: БЕЛТА
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Лавров: мы видим попытки западных стран активно влиять на внутренние процессы в Беларуси и России
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