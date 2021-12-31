Лавров: Москва и Минск будут развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада

(согласованных действий во внешней политике. – Прим. ТАСС)– сказал Сергей Лавров.По словам министра, важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября., – подчеркнул Сергей Лавров.10 ноября Лавров и глава МИД Беларуси Владимир Макей подписали Программу согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы.Обновленную Военную доктрину Союзного государства России и Беларуси лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 4 ноября на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Как отметил позже Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Военная доктрина стала ответом на политику давления Запада, она обеспечит более высокий уровень взаимодействия министерств обороны двух стран. При этом он заверил, что "ни Россия, ни Беларусь никому не угрожают, не стремятся к какому бы то ни было доминированию вне своих собственных границ, но оборонная доктрина подтверждает то, что внешние границы Союзного государства надежно защищены".