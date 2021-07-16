Москва будет работать с США по урегулированию конфликта в Афганистане в разных форматах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– Мы будем работать по-прежнему и с американцами в формате так называемой расширенной тройки – Россия, США, Китай. Будем работать и со всеми другими странами, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане, – сказал он журналистам.
По словам дипломата, с США также можно работать в московском формате, который "включает всех основных игроков на этом поле".
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Лавров: Москва готова работать с США по Афганистану
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