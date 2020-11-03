Об этом глава МИД России заявил в интервью газете «Коммерсант», текст которого опубликовали на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Сергей Лавров считает, что определять, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в нашей стране, решать должен только белорусский народ.
«Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть», – отметил политик.
Он также отметил, что Россия поддерживает инициативу конституционной реформы в Беларуси, потому что «тем самым создается крайне востребованная сейчас площадка для общенационального диалога».
«Важно, что власти страны декларируют стремление вовлечь в процесс широкие слои населения, организовав сбор предложений граждан по поправкам в Конституцию. Игнорировать такой подход и открываемые им возможности было бы легкомысленно. Разумеется, в эту работу никто не должен никоим образом вмешиваться – ни Россия, ни другие страны», – добавил министр иностранных дел России.
Сергей Лавров подчеркнул, что наша страна является союзником и стратегическим партнером для России.
«Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил Президент Владимир Путин в поздравительном послании Президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах», – подытожил глава российского МИД.
Фото: БЕЛТА
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Лавров: конституционная реформа создает крайне востребованную площадку для общенационального диалога в Беларуси
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