К Беларуси и России применяются методы гибридной войны. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, сообщает БЕЛТА.
"Мы констатируем, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, – отметил Сергей Лавров. – На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных, односторонних так называемых инструментов сдерживания. Мы испытываем на себе методы гибридной войны – от односторонних санкций до грязных информационных кампаний".
"С учетом такой агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета России и Беларуси и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международно-правовых договоренностей", – подчеркнул руководитель Министерства иностранных дел России.
Фото: МИД
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Лавров: к Беларуси и России применяются методы гибридной войны
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