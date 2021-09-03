Лавров и Шойгу могут уйти со своих постов после выборов в Госдуму

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума отметил, что ему будет жалко отпускать главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, но это может произойти, если они примут такое решение.
«Коллеги прoсто обратились ко мне с просьбой, чтобы они (Сергей Лавров и Сергей Шойгу. – Прим. ред.) возглавили список, демoнстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально вoплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей», – сказал Владимир Путин.
При этом, по его словам, министр иностранных дел и министр обороны сами примут окончательное решение о том, будут ли менять место работы.
Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Фото: архив ТАСС