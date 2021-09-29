Лава извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

Потоки лавы из извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана около населенного пункта Тасакорте, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
О происходящем рассказал мэр Тасакорте Хуан Мигель Родригес.
Известно, что соприкосновение лавы с соленой водой привело к выбросам вредных газов. По актуальной информации агентства EFE, лава начала стекать в воду примерно со стометровой высоты. Как информирует газета El Pais, местные власти в целях безопасности запретили судам входить в акваторию на расстоянии почти четырех километров.
Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о вероятности взрывов при контакте лавы с водой.
Напомним, на острове Пальма 19 сентября началось извержение вулкана вблизи населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 зданий, были эвакуированы около шести тысяч человек. Пострадавших нет.
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