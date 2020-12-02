Лауреатом Международной премии «Содружество дебютов» за 2019 год от Беларуси стала библиотекарь и поэт Екатерина Ровдо

Нынче премией награждались специалисты в области книжной культуры, поскольку решением Совета глав государств СНГ 2019 год был объявлен Годом книги.Лауреатом от Беларуси сталаФамилия Ровдо – знаковая в белорусской культуре, поэтому сам собой возник первый вопрос.– улыбается Екатерина.Обычная деревенская девочка, окончившая Молодечненский профессионально-технический лицей, а в 2018 году – филологический факультет БГУ, сама не очень-то верила, что к 30 годам у нее выйдут две книги стихов («Водар белага налiву» и «Паэтычныя КаРункi») и масса других публикаций в стране и за рубежом.Но премию Екатерина получила не за стихи, а за популяризацию книги и чтения. Спрашиваю, легко ли этим заниматься во времена телевидения и интернета.– отвечает Екатерина. –Отрадно, что эти достижения были замечены.Любимые люди – семья – малая родина.Этот дар души Екатерина щедро и бережно передает следующему поколению.– говорит она. –Итоговая церемония «Содружества дебютов» проходила в этом году в онлайн-формате. Лауреатов из семи стран приветствовало руководство Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, в том числе его председатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль-оглы.Одновременно в Министерстве культуры Беларуси состоялась церемония вручения премии белорусскому лауреату Екатерине Ровдо. Она получила свой заслуженный приз из рук министра культуры Анатолия Маркевича.Кстати, это не первая ее премия. Екатерина – претендент на национальную литературную премию в номинации «Лучший дебют» (2014–2016), лауреат премии «Открытие года» в области литературы (2017), международного литературного конкурса «Паршацвет» (2018), победитель международного конкурса «Созвездие духовности» (2018) и конкурса, приуроченного ко Дню единения Беларуси и России (2019).Фото предоставлены БГУ