Лауреатом Международной премии «Содружество дебютов» за 2019 год от Беларуси стала библиотекарь и поэт Екатерина Ровдо

Премия, учрежденная в 2008 году Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств –участников СНГ, ежегодно присуждается молодым специалистам – литераторам, педагогам, ученым, специалистам в области сохранения и популяризации материального и нематериального культурного наследия, врачам, спортсменам и тренерам, пропагандирующим здоровый образ жизни, организаторам туризма.
Нынче премией награждались специалисты в области книжной культуры, поскольку решением Совета глав государств СНГ 2019 год был объявлен Годом книги.
Лауреатом от Беларуси стала сотрудница научно-методического отдела Фундаментальной библиотеки БГУ, руководитель клуба любителей художественного слова «КЛУмБа» Екатерина Ровдо.
Фамилия Ровдо – знаковая в белорусской культуре, поэтому сам собой возник первый вопрос.
– Нет-нет, Ровдо – фамилия, которой в 2009 году вместе с печатью о замужестве судьба наградила уроженку деревни Савичи Воложинского района Минской области Екатерину Сергеевну Стаселович. Мой муж и я – однофамильцы народного артиста СССР, – улыбается Екатерина.
Обычная деревенская девочка, окончившая Молодечненский профессионально-технический лицей, а в 2018 году – филологический факультет БГУ, сама не очень-то верила, что к 30 годам у нее выйдут две книги стихов («Водар белага налiву» и «Паэтычныя КаРункi») и масса других публикаций в стране и за рубежом.
Но премию Екатерина получила не за стихи, а за популяризацию книги и чтения. Спрашиваю, легко ли этим заниматься во времена телевидения и интернета.
– Наверное, не случайно судьба привела меня в отдел гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных памятников библиотеки БГУ, – отвечает Екатерина. – Здесь я познакомилась с людьми, которые стали для меня примером того, с каким вниманием и трепетом нужно относиться к книге. Именно на базе этого отдела с 2014 года был создан клуб любителей художественного слова «КЛУмБа», где дебютируют молодые авторы со всех факультетов БГУ. Наши поэтические спектакли, творческие вечера, публикации, выступления, поездки и встречи занимают очень важное место в моем сердце с тех пор, как я стала частью этой творческой семьи и являюсь ее руководителем. Горжусь тем, что мы издали 15 авторских книг, пять клумбовцев приняты в Союз писателей Беларуси…
Отрадно, что эти достижения были замечены.
– Предложение подать заявку на премию поступило от директора Фундаментальной библиотеки БГУ Владимира Геннадьевича Кулаженко, – рассказывает Екатерина. – Это было чуть больше года тому назад, и я, откровенно говоря, не особо рассчитывала на то, что мое портфолио пройдет все необходимые ступеньки. Но отказываться от такой возможности не стала, хотя бы потому, что это подтолкнуло меня к наведению порядка в моем «творческом комоде». Когда бы я еще нашла время старательно разложить по годам и датам свои публикации и дипломы, свести в единый отчет мероприятия, встречи, проекты за достаточно плодотворную, как оказалось, пятилетку? Уж точно не осенью 2019 года, когда жизнь – в хорошем смысле этого слова – кипела. Прошла неделя, и я продолжила жить в обычном режиме: дом, работа, творческие встречи, репетиции… Особо не было времени раздумывать о своих крохотных, как мне казалось, шансах на победу в конкурсе такого масштаба. Но где-то в глубине души жила надежда на чудо и вера в то, что рано или поздно оно все же случится. И это была не столько даже моя личная вера, а тех дорогих мне людей, которые своей любовью, добрым словом и делом разжигали (и продолжают разжигать) в моем сердце вдохновение, стремление двигаться вперед, пусть и не самыми большими, но уверенными шагами.
Любимые люди – семья – малая родина.
– Для меня крайне важно то, какая погода царит в моей семье, в которой, к слову, далеко не все и сразу восприняли меня как поэта. Веру в силу слова в меня вдохнула бабушка Стаселович Ирина Ивановна. По вечерам она читала мне Коласа – про «пярэсценькага ката», рассказывала сказки, добрую часть которых сама же и придумывала на ходу. А еще мне повезло с учителем белорусского языка и литературы Аллой Владимировной Садовской. С благодарностью вспоминаю Галину Станиславовну Битель – заведующую нашим сельским домом культуры, со сцены которого впервые прозвучали мои стихи. А также нашего библиотекаря Людмилу Вячеславовну Садовскую. Эти люди столько всего вложили в мое сердце, что не передать словами. Уже тогда, участвуя в тематических мероприятиях Адамовской базовой школы, проводя экскурсии по школьному музею «Беларуская хатка», репетируя и выступая с театральными и музыкальными номерами, с удовольствием и пользой проводя время в библиотеке, я «собирала» в себе поэта.
Этот дар души Екатерина щедро и бережно передает следующему поколению.
–Теперь, когда я сама уже мама одиннадцатилетнего сына, пятилетней доченьки и маленького пузожителя, который скоро собирается родиться, я все больше понимаю, насколько важны и незаменимы любовь, забота и внимание, – говорит она. – А чтение, особенно совместное, не требует каких-то неимоверных затрат и усилий. Поэтому мы с мужем стараемся воспитывать в детях уважение и бережное отношение к книгам. Радостно наблюдать за их творческими «лучиками». Леша у нас любит сочинять сказки, рассказы и песни, Полине легко дается заучивание стихотворений.
Итоговая церемония «Содружества дебютов» проходила в этом году в онлайн-формате. Лауреатов из семи стран приветствовало руководство Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, в том числе его председатель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль-оглы.
Одновременно в Министерстве культуры Беларуси состоялась церемония вручения премии белорусскому лауреату Екатерине Ровдо. Она получила свой заслуженный приз из рук министра культуры Анатолия Маркевича.
Кстати, это не первая ее премия. Екатерина – претендент на национальную литературную премию в номинации «Лучший дебют» (2014–2016), лауреат премии «Открытие года» в области литературы (2017), международного литературного конкурса «Паршацвет» (2018), победитель международного конкурса «Созвездие духовности» (2018) и конкурса, приуроченного ко Дню единения Беларуси и России (2019).
Фото предоставлены БГУ
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Лауреатом Международной премии «Содружество дебютов» за 2019 год от Беларуси стала библиотекарь и поэт Екатерина Ровдо
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