Лауреат специального приза Президента Игорь Волчек: кинематограф питается средой

Известный белорусский режиссер-аниматор киностудии «Беларусьфильм», лауреат многих международных кинофестивалей, обладатель специального приза Президента «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве», композитор Игорь Волчек накануне Дня белорусского кино поделился своими мыслями о развитии киноиндустрии:





-- Раньше членство в творческих союзах для киношников являлось очень престижным: как член союза ты мог пользоваться специальными медучреждениями, нам давали квартиры, предоставляли дома творчества, происходило общение, создавалась среда. Сегодня творческие союзы нужны в первую очередь именно для этого -- для среды и общения, чего, к сожалению, нет. Это понимание я прививаю нашим молодым кинемтографистам. Наша анимационная студия живет по старым правилам. Для нас важны дух, единство душ. Нашу основную жизнь мы проживаем на киностудии. Что сегодня характерно для молодого поколения? У его представителей, к сожалению, нет вопросов. Постараться возбудить в них интерес -- главная задача. Да, в интернете вы можете найти ответ на любой вопрос, но нужно еще его сформулировать.





Подробный разговор с мастером в завтрашнем выпуске еженедельника «Народная газета».