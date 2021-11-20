Латвийский политолог: Польша выходит за рамки евростандартов не только на границе, но и по другим аспектам

На фоне сложившейся ситуации на границе Польша пытается торговаться с Евросоюзом. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился сегодня политолог из Латвии Нормунд Гростиньш.

Именно поэтому напряжение на границе для Варшавы, скорее, выгодно. Очевидно, власти соседней страны не упустят возможность выбить от Евросоюза помощь на приличную сумму и заодно заставить ЕС принять условия политической элиты Польши, говорит латвийский эксперт:

- Что касается такого поведения Польши, тут есть два момента. Во-первых, этот кризис выгоден правящим в Польше кругам, потому что он позволяет определенным образом консолидировать общество. А популярность правящих элит сегодня, мягко выражаясь, не очень высокая: в стране много проблем. Второй момент: пока им не сказали, сколько им за это заплатит - еврофонды различные и так далее, - им решение кризиса просто неинтересно.

Нормунд Гростиньш пояснил:

- Аспект торговли там однозначно присутствует. И думаю, что ставки будут даже повышаться. У Польши с Евросоюзом уже не первый год происходят довольно серьезные юридические конфликты, на нее наложены штрафы. И Польша хочет провести переговоры, чтобы с них штрафы сняли и позволили на своей территории действовать так, как они хотят. Потому что очевидно, что они уже выходят за рамки евростандартов не только на границе, но и по многим другим аспектам. Сейчас они хотят провести с Евросоюзом крупный торг.

Напомним, Польша обязана выплачивать ежедневно 1 миллион евро штрафа в пользу Еврокомиссии до тех пор, пока не приведет национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС. Соответствующее решение вынес Суд Европейского союза нынешней осенью. Причем решение наложить штраф на Польшу стало вторым за осень. Перед этим Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 тысяч евро из-за неисполнения решения о прекращении работ на шахте «Туров» в соответствии с судебным решением от 21 мая 2021 года. Штраф будет отменен только после того, как Варшава прекратит добычу угля. Решение по шахте «Туров» было принято после жалобы Чехии в суд ЕС против Польши, в которой говорилось, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах страны резко понизился уровень подземных вод. В Варшаве резко раскритиковали решение суда в пользу Праги, назвав его недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.