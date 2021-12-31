Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах

Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" латвийский политолог Нормунд Гростиньш, сообщает БЕЛТА.
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– Основное ваше преимущество, и оно касается в первую очередь народа Беларуси, – это то, что ваша страна суверенно принимает решения в своих интересах. Видно, как Беларусь выросла в сложнейших условиях, – сказал Нормунд Гростиньш. – Наметился нужный общественный диалог о том, как развивать страну. И результатом этого среди прочих стал новый проект Конституции. Это очень важный момент.
Политолог подчеркнул, что Беларусь выстояла под натиском коллективного Запада.
– Можно поздравить Беларусь, что вы выиграли. Того же самого я желаю и в дальнейшем, – добавил он.