Латвийские пограничники силой вытесняют мигрантов на территорию Беларуси

Уже 9 раз группа беженцев перешла границу Латвии и 9 раз латвийские силовики вынуждают их вернуться на нейтральную полосу. В группе 14 человек, 10 из них – дети.На этот раз беженцы обратились к латвийским силовикам в пункте пропуска "Патарниеки" и попросили международной защиты. Там пообещали, что окажут помощь. Но продержали всю ночь под дождем – по их мнению, это нормально. А затем силой отвезли к границе и силой попытались вытеснить на территорию Беларуси. Плохая погода, отсутствие еды, вещей и лекарств изматывают людей. Все они просят о помощи. В первую очередь у правозащитных организаций, чтобы подать прошение о статусе беженца и защите в Евросоюзе.На литовской границе иностранцы находятся на нейтральной полосе. Они рассказали, что больше недели обращаются за статусом беженца.Гражданка Сомали рассказала, что в Литве не дают ни еды, ни воды:Люди обращаются к правозащитным организациям Европы с просьбой приехать к литовско-белорусской границе, чтобы увидеть ситуацию своими глазами и прекратить нарушения прав человека.Фото: скриншот