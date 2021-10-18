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Латвия заняла первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей

Латвия вышла на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на миллион жителей. Это следует из данных исследования, проведенного университетом Джона Хопкинса (США), передает РИА Новости.


Сведения о заболеваемости COVID-19 в Латвии опубликовал 18 октября на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

- Мировые антирекорды, - подписал он скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия разместилась на первом месте.

На скриншоте указано, Латвия, согласно данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. На второй точке оказался Барбадос – 7125, 28 cлучая, а на третьем разместилась Грузия – 7106, 18 cлучая.

В Латвии ежесуточно по меньшей мере 2000 человек получают положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом численность населения страны составляет 1,8 миллиона человек. В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут обсуждаться новые ковидные ограничения.
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Фото: РЕЙТЕР
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