Латвия заняла первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей

Сведения о заболеваемости COVID-19 в Латвии опубликовал 18 октября на своей странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.подписал он скриншот данных университета Джона Хопкинса, где Латвия разместилась на первом месте.На скриншоте указано, Латвия, согласно данным на 17 октября, лидирует с показателем 7679,97 случая заражения COVID-19 на миллион населения в неделю. На второй точке оказался Барбадос – 7125, 28 cлучая, а на третьем разместилась Грузия – 7106, 18 cлучая.В Латвии ежесуточно по меньшей мере 2000 человек получают положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом численность населения страны составляет 1,8 миллиона человек. В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. Сегодня по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором будут обсуждаться новые ковидные ограничения.