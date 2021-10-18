Латвия вышла на первое место в мире по недельной заболеваемости COVID-19

В Латвии были зафиксированы самые высокие в мире показатели по заболеваемости коронавирусом за неделю. Это следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса, которыми поделился в Facebook директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) Юрий Перевощиков.
Иллюстративное фото
На втором месте Барбадос, далее – Грузия, за ней расположились Сербия, Литва, Эстония, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, а замыкает антитоп Великобритания.
По информации РИА Новости, в день в Латвии регистрируют более двух тысяч новых пациентов. Причем население страны – 1,8 млн человек. На территории государства введен режим ЧС. 18 октября по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание совета по кризисному управлению, на котором обсудят вопросы дополнительных ограничений.