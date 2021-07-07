Въезжающие в Латвию из Беларуси граждане смогут провериться на COVID-19 на погранпереходе. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.
С 12 июля ПЦР-тест на границе будут делать, если путешественники не смогут предоставить документы о вакцинации от коронавируса или справку с отрицательным результатом теста. Покинуть пункт пересечения границы можно только после разрешения пограничной охраны. Если тест будет положительным, или человек откажется его сдавать, предусмотрена обязательная изоляция в одной из гостиниц из списка Латвийского агентства инвестиций и развития.
Освобождены от тестирования на границе дети младше 12 лет, аккредитованные сотрудники иностранных дипломатических миссий, международных организаций и их представительств и члены их семей, латвийские или иностранные дипломатические курьеры. Тест не потребуется сдавать гражданам, которые направляются в Латвию по приглашению президента, парламента, правительства, министерств, Конституционного суда, Верховного суда и Государственного контроля.
В соответствии с действующими правилами, въезжающие в Латвию белорусы должны в течение суток провериться на наличие коронавируса за свой счет.
Фото: архив БЕЛТА
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Латвия вводит ПЦР-тестирование на границе с Беларусью
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