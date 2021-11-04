Латвия вводит ЧП на три месяца из-за рекордной заболеваемости коронавирусом

Режим чрезвычайного положения в стране введут с 8 ноября, пишет БЕЛТА со ссылкой на латвийские СМИ.
В последние дни в стране регистрируют свыше тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно, на прошлой неделе зафиксировали рекорды заболеваемости и смертности из-за болезни. Для сравнения: население Латвии – 1,9 млн человек. Вакцинированы при этом 48% жителей.
По новым правилам во всех общественных местах обязательно нужно будет носить маски. Госслужащие должны будут привиться хотя бы одной дозой вакцины до 15 ноября. Тем гражданам, кто вакцину не сделал, разрешат покупать продукты питания и другие предметы первой необходимости только в определенных магазинах. Кстати, по выходным в стране будут работать только магазины с товарами первой необходимости.
Фото: pixabay.com