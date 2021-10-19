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Латвия на три месяца продлила ЧС на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

Из-за наплыва беженцев правительство Латвии приняло решение продлить действие режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью еще на 3 месяца, пишет ТАСС


Режим ЧС, вступивший в силу 11 августа, сохранится до 10 февраля 2022 года.

– Учитывая давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, правительство приняло решение продлить действие ЧС в четырех муниципалитетах Латгалии до 10 февраля, – цитирует решение кабмина местное агентство LETA.

Ранее сообщалось, что для помощи пограничникам привлечены Национальные вооруженные силы Латвии и Государственная полиция. Государственная пограничная служба страны работает в усиленном режиме. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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