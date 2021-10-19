Латвия на три месяца продлила ЧС на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

Режим ЧС, вступивший в силу 11 августа, сохранится до 10 февраля 2022 года.– цитирует решение кабмина местное агентство LETA.Ранее сообщалось, что для помощи пограничникам привлечены Национальные вооруженные силы Латвии и Государственная полиция. Государственная пограничная служба страны работает в усиленном режиме.