Вспышки заражения выявляют в рабочих коллективах и учреждениях образования, пишет портал ERR.ee.
– Если сравнивать ситуацию с другими странами Европы, то мы лидеры по приросту инфицированных – плюс 172% за две недели! Рост в Европе в целом составил 14%. Это явный признак того, что нам нужно что-то делать, – рассказал представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрий Перевощиков.
Он порекомендовал гражданам по возможности перейти на дистанционную работу.
Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле сообщила, что очаги заражения наблюдаются в рабочих коллективах, а также в школах и вузах.
– Болеют более молодые люди, но также у нас есть пациенты в возрасте 40–45 лет, – уточнила она.
С сегодняшнего дня в Латвии ввели обязательное требование по ношению масок в общественном транспорте, которое будет действовать в течение месяца. При необходимости позже его продлят. Сообщается, что правительство рассматривает необходимость введения дополнительных мер по противодействию распространению инфекции в стране.
Фото: pixabay.com
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Латвия лидирует по темпам распространения коронавируса в Европе
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