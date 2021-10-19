Латвии для введения локдауна придется занимать дополнительные финансовые средства

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Латвия планирует ввести карантин. Чтобы стимулировать отрасли, уходящие на четыре недели в режим простоя, страна будет вынуждена заимствовать дополнительные финансовые средства, пишет Delfi.
Об этом заявил глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, конкретное финансирование, которое потребуется для введения строгих ограничений, еще не обсуждалось. Этот вопрос находится в компетенции министерства экономики и министерства финансов.
– Это трагедия для нашей страны, потому что теперь обществу не только придется потерпеть 4 недели, чтобы спасти нашу систему здравоохранения. Все это из-за того, что к настоящему моменту в стране довольно много непривитых жителей. Более того, нам придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в экономику, которая будет вынуждена уйти на простой, – пояснил Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр подчеркнул, что у Латвии уже есть опыт решения вопросов финансовой поддержки, а это значит, что будут снова задействованы все предыдущие механизмы поддержки.
18 октября на заседании Совета по кризисному управлению Латвии было принято решение ввести в стране жесткий четырехнедельный локдаун с 21 октября до 15 ноября. В этот период в государстве также будет действовать комендантский час с 20:00 до 05:00.
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