«Ласточки» полетели: в первые рейсы отправились скоростные поезда между Минском и Москвой

Свершилось! Столицы Беларуси и России связали первые «Ласточки» – современные скоростные электрички премиум-класса. Таких на маршруте Минск – Москва ждали давно: они способны развивать скорость до 160 км/ч., – рассказалБилеты на «Ласточку», которая ушла из Минска в Москву сегодня, размели за считанные часы в день продажи. Первой, кому удалось взять билет на поезд, стала750 километров пути «Ласточки» преодолевают всего за 6 часов 55 минут, то есть в полтора раза быстрее, чем большинство обычных поездов на маршруте Минск – Москва.Неоспоримое преимущество новых поездов – цена проезда. Билет по базовому тарифу обойдется в 49,38 рубля, стоимость экономкласса – 50,21 рубля. В чем разница? У последних есть бесплатный доступ к мультимедийному порталу «Попутчик». Это информационно-развлекательная система с фильмами, аудиокнигами и музыкой.Можно и шикануть, купив места в бизнес-класс за 136,14 рубля. В стоимость входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.В пути у всех пассажиров будет возможность купить стаканчик ароматного чая и перекус. Оплата – банковскими картами и наличными (только в российских рублях).Другие приятные бонусы – все вагоны оснащены кулерами с питьевой водой и розетками. Что касается провоза домашних животных, то он разрешен, но только для пассажиров с местами базового класса.Поезда будут курсировать ежедневно и отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты назначения по зеркальному расписанию дважды в день – в 6:20 и в 16:00. Для утренних составов предусмотрена остановка в Смоленске, для вечерних – в Вязьме, Смоленске и Орше.Важно! Проезд на «Ласточках» пока доступен только гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации. При себе все пассажиры должны иметь справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение – дети до 5 лет (для въезда в Россию) и до 6 лет (для въезда в Беларусь).