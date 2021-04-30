«Ласточки» полетели: в первые рейсы отправились скоростные поезда между Минском и Москвой

Сегодня в 16:00 со станций Минск-Пассажирский и Москва-Белорусская одновременно ушли новенькие пятивагонные пассажирские составы. Время в пути – чуть меньше семи часов.
Свершилось! Столицы Беларуси и России связали первые «Ласточки» – современные скоростные электрички премиум-класса. Таких на маршруте Минск – Москва ждали давно: они способны развивать скорость до 160 км/ч.
– В ежедневное обращение назначены две пары новых скоростных международных поездов № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск – Москва формирования ОАО «РЖД», – рассказал начальник поезда Дмитрий Брежнев. – Предлагаем три класса обслуживания: эконом, базовый и бизнес. Кроме того, в составах предусмотрена возможность для поездки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Главное для нас не только комфорт, но и безопасность. Поэтому при посадке и во время следования проводим термометрию. В вагонах есть антисептики. Как бортпроводники, так и пассажиры едут в средствах индивидуальной защиты. А система кондиционирования воздуха в вагонах оснащена функцией обеззараживания.
Билеты на «Ласточку», которая ушла из Минска в Москву сегодня, размели за считанные часы в день продажи. Первой, кому удалось взять билет на поезд, стала могилевчанка Александра Журавлева.
– Услугами железной дороги пользуюсь нечасто. Но недавно у меня родилась внучка, поэтому в Москву к дочери хотелось попасть как можно быстрее. Выбрала новый скоростной поезд, призналась Александра.
750 километров пути «Ласточки» преодолевают всего за 6 часов 55 минут, то есть в полтора раза быстрее, чем большинство обычных поездов на маршруте Минск – Москва.
Неоспоримое преимущество новых поездов – цена проезда. Билет по базовому тарифу обойдется в 49,38 рубля, стоимость экономкласса – 50,21 рубля. В чем разница? У последних есть бесплатный доступ к мультимедийному порталу «Попутчик». Это информационно-развлекательная система с фильмами, аудиокнигами и музыкой.
Можно и шикануть, купив места в бизнес-класс за 136,14 рубля. В стоимость входит рацион гарантированного питания (холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки), дорожный набор, комплект печатной продукции.
В пути у всех пассажиров будет возможность купить стаканчик ароматного чая и перекус. Оплата – банковскими картами и наличными (только в российских рублях).
Другие приятные бонусы – все вагоны оснащены кулерами с питьевой водой и розетками. Что касается провоза домашних животных, то он разрешен, но только для пассажиров с местами базового класса.
Поезда будут курсировать ежедневно и отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты назначения по зеркальному расписанию дважды в день – в 6:20 и в 16:00. Для утренних составов предусмотрена остановка в Смоленске, для вечерних – в Вязьме, Смоленске и Орше.
Важно! Проезд на «Ласточках» пока доступен только гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации. При себе все пассажиры должны иметь справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную не позднее чем за три дня до даты начала поездки. Исключение – дети до 5 лет (для въезда в Россию) и до 6 лет (для въезда в Беларусь).
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«Ласточки» полетели: в первые рейсы отправились скоростные поезда между Минском и Москвой
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