Лашук: мы не отвечаем за любые публикуемые под видом нашего экзитпола сведения

Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ не несет ответственности за любые публикуемые под видом его экзитпола сведения, рассказала БЕЛТА руководитель центра Ирина Лашук.

Ирина Лашук прокомментировала размещаемую отдельными Telegram-каналами информацию о предварительных результатах регионального экзитпола, который проводится ее центром.

– Мы действительно проводим региональный экзитпол по Минску и Минской области. Официальные данные о его результатах, как и положено в соответствии с законодательством Беларуси, будут опубликованы после закрытия избирательных участков, подсчета и сведения данных от интервьюеров. Мы не несем ответственности за любые публикуемые под видом нашего экзитпола сведения, – подчеркнула она.