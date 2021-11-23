Лаппо: Госпогранкомитет открыт для диалога по решению проблем беженцев

Встреча председателя Государственного пограничного комитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с региональным директором МОМ по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы УВКБ ООН Анжелой Ли Роси прошла сегодня в Минске. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.
– Стороны рассмотрели сложившуюся ситуацию, связанную с беженцами, которые находятся на границе Беларуси и Польши. Также они обсудили взаимодействие всех вовлеченных организаций для оказания помощи данной категории лиц, – пояснили в ведомстве.
Анатолий Лаппо подчеркнул, что Государственный пограничный комитет Беларуси открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны ЕС. По итогам встречи стороны достигли согласия по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.
Фото: ГПК