Лаппо: Госпогранкомитет открыт для диалога по решению проблем беженцев

– пояснили в ведомстве.Анатолий Лаппо подчеркнул, что Государственный пограничный комитет Беларуси открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны ЕС. По итогам встречи стороны достигли согласия по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.Фото: ГПК