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Лаппо: Госпогранкомитет открыт для диалога по решению проблем беженцев

Встреча председателя Государственного пограничного комитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с региональным директором МОМ по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы УВКБ ООН Анжелой Ли Роси прошла сегодня в Минске. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.


– Стороны рассмотрели сложившуюся ситуацию, связанную с беженцами, которые находятся на границе Беларуси и Польши. Также они обсудили взаимодействие всех вовлеченных организаций для оказания помощи данной категории лиц, – пояснили в ведомстве. 

Анатолий Лаппо подчеркнул, что Государственный пограничный комитет Беларуси открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны ЕС. По итогам встречи стороны достигли согласия по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении. 

Фото: ГПК
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